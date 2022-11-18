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Gündem İstanbul’da trafik yoğunluğu
Gündem

İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı sabah saatlerinde yüzde 40’a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 08:38:00 -
İstanbul’da trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın son iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 Kara Yolu, Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, İstanbul genelinde yoğunluk saat 07.30'da yüzde 40 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 35 olarak ölçümlendi.

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