İstanbul’da toplu ulaşım Ekrem’le fiyaskoya döndü

Hakkı Bilir İstanbul

Esenyurt, Zekeriyaköy, Küçükçekmece, Hasdal, E-5 Çobançeşme istikametindeki İETT otobüslerinin yolda kalması ve vatandaşlar tarafından ittirilmesi şoke etti. Bozulan itibarını düzeltmeye çalışan İmamoğlu ise yolda kalan otobüslerin asla ittirilmemesi gerektiğini aksi halde şoförlerin işlerine son verileceğini belirten mesajları İETT çalışanlarına gönderdi. İstanbul için kritik önem taşıyan M1A metro hattı bakım gerekçesiyle kapatılıp bir daha açılmazken yapımı devam eden ve AK Parti iktidarı döneminde büyük oranda yapımı tamamlanan metrolar halen hizmete alınmadı.

İcraat değil şov derdindeler

İBB Meclis Üyesi-Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir “Bütün uyarılarımıza rağmen filo yenilemedi. Bizim dönemimizde filoların yüzde kendi öz imkanlarımızla yüzde 60’sı nakit yüzde 40 ise yine kendi imkanlarımızla taksitli olarak yenilendi. İBB reklam belediyeciliği yapıyor. Araçların yolda kalması değil de, vatandaşlar tarafından ittirilmesini dert ediyorlar” dedi. İmamoğlu’nun derdinin imaj olduğunu kaydeden Özdemir, “Onlar için o görüntünün oluşması problem araçların bozulması değil. Bu da vatandaşa karşı nasıl bir tavır içerisinde olduklarını gözler önüne seriyor. Şoförlere tehdit mesajı atacaklarına, teknik problemi olan araçları bize bildirin yapımını sağlayalım demeleri gerekirdi. Oysa şoförleri tehdit ediyorlar. Sorumluların reklamı bir kenara bırakıp filoyu acil yenilemeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Toplu ulaşım eziyete dönüştü

Gazeteci Cengiz Alçayır, “İETT otobüslerinin bakımı için 1 milyar liradan fazla bakım ihalesi gerçekleştirildi. Ya bakımlar yapılmıyor ya da yapılmış gibi gösteriliyor. İEET, İBB’nin en büyük vurgun merkezlerinden biri haline geldi. İmamoğlu bakımsızlıktan yolda kalan otobüslerden bile algı operasyonu yürütmenin derdinde. Başarısızlığını hükümete yüklemeye çabalıyor. Toplu ulaşım İstanbul halkı için bir zulüm haline geldi” ifadelerini kullandı. İETT’nin çöktüğünü kaydeden Alçayır, “Oysa göreve geldiği ilk günlerde ulaşım çalıştayı düzenlemişti. Sonuç ortada. Toplu ulaşım sistemi İstanbullu için bir zulüm haline geldi. Şeffaf olacağım diyerek propaganda yapan İmamoğlu kamunun parasıyla gizli ajandasından işler çevirmektedir” dedi.



