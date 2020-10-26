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Aktüel İstanbul'da ticari taksilere yönelik denetim
Aktüel

İstanbul'da ticari taksilere yönelik denetim

Ruhsatsız 22 taksi trafikten men edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:31:07 -
İstanbul'da ticari taksilere yönelik denetim

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ticari taksilere yönelik denetimde 101 araca ceza yazıldı, ruhsatsız 22 taksi trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 25 Ekim'de Eminönü, Sultanahmet ve Taksim bölgelerinde, özellikle yabancı turist yolcuları seçen ticari taksileri denetledi.

Kontrollerde çalışma ruhsatı bulunmayan 22, muayeneden 4, trafik işaretlerine uymamaktan 5, duraklama yapmaktan 13, yasak parktan 10, uygunsuz ışık kullanımından 1, seyir halinde cep telefonu kullanımından 6, emniyet kemeri takmamaktan 40 araca trafik cezası uygulandı.

Ayrıca ticari taksi çalışma ruhsatı bulunmayan 22 araç trafikten men edildi.

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