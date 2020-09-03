  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 17 kişi yakalandı
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 17 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:51:49 -
İstanbul'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 17 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 2'si yaşı küçük 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2'si yaşı küçük 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında örgütsel pankart ve meşale ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşı küçük 2 şüpheli serbest bırakılırken 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti
Medya

Banu Alkan’dan dikkat çeken sözler: Erdoğan şoke etti

Banu Alkan, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkan, keşfin ardından Erdoğan'ın bütün dünya liderle..
Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...
Dünya

Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...

Alman bilim adamları son araştırmasında, kan grubunun ölümcül koronavirüse yakalanan insanların hastalığı atlatma sürecini nasıl etkilediğin..
Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia
Siyaset

Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023'de yapılacak seçimler için tuhaf bir iddiada bulunarak seçimin ertelenmesi için OHAL ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı