İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda zanlının adresini tespit etti.
Özel harekat ekiplerinin desteğiyle terörist şüphelilerin kaldığı belirtilen adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştiren ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Ekiplerin adreslerde arama çalışmaları devam ediyor.