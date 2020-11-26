  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 09:04:00 -
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde belirlenen adreslerde terör örgütü PKK / KCK'ya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat ekipleri de farklı ilçelerdeki 28 adreste 25 şüpheliyi yakalama operasyonlarına destek verdi. Adres aramalarında örgütsel belgelere el konulurken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde aramaların devam ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Topbaş'tan kötü haber
Siyaset

Kadir Topbaş'tan kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş ve ailesinin koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi altında tutulduğu öğrenil..
Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar
Eğitim

Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar

İstanbul Sultangazi İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğrencilerine Hristiyanlığın aşılandığı ortaya çıktı.
Rakam şoke etti! EPGİS duyurdu: Benzine büyük zam!
Ekonomi

Rakam şoke etti! EPGİS duyurdu: Benzine büyük zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay