İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde belirlenen adreslerde terör örgütü PKK / KCK'ya eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat ekipleri de farklı ilçelerdeki 28 adreste 25 şüpheliyi yakalama operasyonlarına destek verdi. Adres aramalarında örgütsel belgelere el konulurken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde aramaların devam ettiği bildirildi.