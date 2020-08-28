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Aktüel İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı
Aktüel

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:34:16 -
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda ve izinsiz gösterilere yapılan müdahalelerde 30 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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