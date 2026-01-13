  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PKK-SDG’ye Suriye’de rahat yok: Suriye Arap Ordusu Halep’in doğusuna sevkiyat başlattı! Batı'nın kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Berlin’deki yılbaşı kutlamalarını İran diye pazarladılar! "Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım" Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e iktidar dersi: Laga lugayı kes, hizmet üret! Yolcu otobüsü tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi! Fransız çiftçilerden polise boğa hamlesi: Barikatları böyle yıktılar Diyarbakır'da korkutan patlama! O anlar kamerada
Gündem İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 şüpheli yakalandı
Gündem

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'ın finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

“İNFAK” AYRINTISI

Açıklamada çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespitine yönelik incelemelerde, terör örgütü DEAŞ'a yardım toplamak amacıyla fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G.'nin, Suriye'de çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şüpheliler ve İstanbul'da bulunan örgüt yanlısı şüpheliler için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında B.A, B.K, D.Ç, H.D, M.G, O.E, S.A. ve H.M.C.'nin, MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde terör örgütü DEAŞ kapsamında daha önce adli işlem görmüş şüphelilere para transferleri ve irtibatlarının bulunduğu tespitine yer verilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 8 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

ABD ordusu düğmeye bastı! Suriye'de DEAŞ mevzileri ateş altına alındı!
ABD ordusu düğmeye bastı! Suriye'de DEAŞ mevzileri ateş altına alındı!

Gündem

ABD ordusu düğmeye bastı! Suriye'de DEAŞ mevzileri ateş altına alındı!

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 2 terörist paketlendi
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 2 terörist paketlendi

Yerel

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 2 terörist paketlendi

6 ilde eş zamanlı operasyon: DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına ağır darbe
6 ilde eş zamanlı operasyon: DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına ağır darbe

Gündem

6 ilde eş zamanlı operasyon: DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına ağır darbe

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23