İstanbul'da terör operasyonu! 78 milyon Kuzey Kore Wonu ele geçirildi

Başakşehir'de 25 Eylül'de içerisinde 2 şüphelinin bulunduğu araç, şüphe üzerine durduruldu. Araçta 15 bin 701 adet 5 binlik banknot şeklinde 78 milyon 505 bin Kuzey Kore Wonu ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında da "Terörün Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet" kapsamında adli işlem yapıldı.

5 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ifadelerini alındı. 2 şüphelinin kurye oldukları, soruşturmaya konu paraları TKP- ML TİKKO Terör Örgütüne mensubu kişilerden aldıkları ve yine aynı örgüte mensup kişilere teslim edeceklerini tespit etti. Olay ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve örgütün finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla adli makamların talimatıyla 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, fişek, 1 adet para sayma makinasına el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.