İstanbul'da terör operasyonu: 6 kişi gözaltında

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütünün gençlik yapılanması DGH üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 51 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde park halindeki bir aracı kundaklama olayına da karıştıkları bildirildi.

Kaynak: AA