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İstanbul'da tekne alabora oldu! 1 kişi kayıp
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Gündem İstanbul'da tekne alabora oldu! 1 kişi kayıp
Gündem

İstanbul'da tekne alabora oldu! 1 kişi kayıp

İstanbul'da içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Arnavutköy, Karaburun Sahili açıklarında alabora oldu. Teknede bulunan 1 kişi 2 saat yüzerek kıyıya ulaştı. Diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 04:04:00 -
İstanbul'da tekne alabora oldu! 1 kişi kayıp

Edinilen bilgiye göre; Rumeli Feneri'nden Çatalca'ya bağlı Kıyıköy Sahili'ne gitmek üzere 2 kişi balık tutmak amacıyla tekneyle dün saat 17.00 sıralarında denize açıldı. Tekne, Karaburun Sahili açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Hızla su alan tekne alabora olunca teknedeki 2 kişi can yeleklerini giyerek suya atladı.

60 yaşındaki Yakup H. yaklaşık 2 saat boyunca yüzerek Karaburun Sahili'ne çıkmayı başardı ancak ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı gözden kayboldu. Yakup H.'yi kıyıdaki balıkçılar hemen yardımına koştu. Uzun süre suda kaldığı için Yakup H.'nin hipotermi geçirdiğini gören balıkçılar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yakup H.'yi ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Yakup H. daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"İki saat boyunca yüzmüş"

Yakup H.'nin tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yanında yattığını iddia eden Faik Demirtaş, "Biz beraber hastanede yan yana yattık. Bana 'Tekne battı, bir arkadaşım boğuldu, ben suda boğuştum çıktım' dedi. Yüze yüze kurtulmuş. İki saat boyunca yüzerek Karaburun Sahili'ne kadar. Sağlık durumunda kan değerleri yüksekti onun için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüler. Tekne alabora olmuş batmış" dedi.

Kayıp kişi aranıyor

Sahil Güvenlik ekiplerinin dalgıçlar yardımıyla Karaburun ve Ormanlı Köyü açıklarında denizde kaybolan 28 yaşındaki kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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