THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

İstanbul'da tarihi köşkte korkunç ölüm

İstanbul'da bir köşkte çalışan ve dünden bu yana  kendisinden haber alınamayan bahçıvanın cesedi, bahçedeki su kuyusunda bulundu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:57
İstanbul'da tarihi köşkte korkunç ölüm

İstanbulSarıyer’de bulunan tarihi köşke ait su kuyusuna düşen bahçıvan Recep Çeliker hayatını kaybetti. 

Olay, Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir köşkte yaşandı. Köşk çalışanları ve aile yakınları, dün akşam saatlerinden itibaren Recep Çeliker’e ulaşamayınca çevrede aramaya başladı. Recep Çeliker'in cansız bedeni, su kuyusunun içerisinde bulundu. Arkadaşlarının kuyu içerisinde hareketsiz olduğunu gören çalışanlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su kuyusu içinde bulunan Çeliker’i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 çalışanları tarafından yapılan kontrollerde Çeliker’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de köşke gelerek incelemelerde bulundu. 

Acı haberi alarak olay yerine gelen Recep Çeliker’in eşi ve çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşi aile yakınları sakinleştirdi. 

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Recep Çeliker’in cansız bedeni Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 17:57
  1. İstanbul
  2. ölüm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İSİG'ten korkunç açıklama! '10 ayda 1640 işçi hayatını kaybetti'
    1. İSİG'ten korkunç açıklama! '10 ayda..
    2. Kastamonu'da kayıp alzheimer hastası..
    3. Suçlular için çember daralıyor! Uçan..
    4. Düzce'de silah kaçakçılığı operasyonu..
    5. İstanbul'da tarihi köşkte korkunç ölüm
    6. Uçan polis projesi geliyor!
    7. 2019 KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS..
    8. Bir anda yere yığıldı, söyledikleri..
    9. Sağlığımız dişten ve ağızdan başlıyor
    10. BBP lideri Mustafa Destici'den 'Türkçe..
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaralı..
    12. Suudi Arabistan'da kayboldu denilen..
    13. 'Galatasaray 30 yıldır ilk kez...'
    14. Adana'da polisi alarma geçiren kaza!
    15. 3 çocuk annesi kadın, 2 yaşındaki..
    16. Cilt kanseri çocukluktan başlıyor
    17. YouTube'un sonu mu geliyor?
    18. 2019 asgari ücret ne olur
    19. Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da..
    20. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti