İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 5 gözaltı
912 sikkenin ele geçirildiği operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.09 Ağustos 2019 Cuma 13:00
İstanbul'datarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 912 sikke ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde, Fatih, Esenler ve Şişli ilçelerindeki 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.
Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada, Yunan, Helenistik, Doğu Roma İmparatorluğu-Bizans ve Ermeni Krallığı dönemlerine ait toplam 912 sikke ele geçirildi.
Söz konusu adreslerde bulunan sahte sikke yapımında kullanılan balmumu kalıplarla imitasyon sikkelere de el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı hakkında, Kültür veTabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'namuhalefet suçundan işlem yapıldı.
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