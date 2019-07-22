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İstanbul'da, tarihe geçen dolar operasyonu

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:04
İstanbul'da, tarihe geçen dolar operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 271 milyon 150 bin dolar ele geçirildi. Olayla ilgili FETÖ bağlantısı nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı 1 komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan doları bastığını tespit etti.

Panonun arkasına gizlemişler

"Dikkat yüksek gerilim hattı" yazan panonun arkasına gizlenmiş Esenyurt'ta 19 Temmuz Cuma günü bir matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polisin dikkatini "Dikkatyüksekgerilim" panosu yazan dolap dikkat çekti. Aramalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, panonun arka kısmına tahta paletler üzerinde 100'erlik banknotlar halinde 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirdi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:04
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. Kurban Bayramı

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  • hercaihercai1 sa önce
    Yeni bir Gezi kalkismasi/terorlugu icin sahte dolarlar mi acaba?

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