İstanbul'da taksici turiste çarptı

İstanbul Taksim'de turist ve bir taksici arasında elim bir olay yaşandı. Bir taksici karşıdan karşıya geçmeye çalışan turiste çarptı.

TURİST KADIN ŞİKAYETÇİ

Taksim'de yaşanan olaya dair iddialar göre; Taksim Meydanı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan turist Yasen T.’ye seyir halindeki taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle turist kadın önce yere düştü ardından ayağa kalkarak taksi şoförüne tepkisini gösterdi. Aracından inen şoförün karşılık vermesi üzerine İsrailli turist taksi şoförüne tükürdü. Bunun üzerine ikili arasında küçük çaplı bir kargaşa çıktı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar araya girerek ikiliyi ayırmaya çalıştı. Turist kadın bu olaylar yüzünden fenalık geçirdi. Turist Yasen T. taksiciden şikayetçi oldu.