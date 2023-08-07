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Yerel İstanbul'da taksici dehşeti: Yalanlar, tehditler havada uçuştu
Yerel

İstanbul'da taksici dehşeti: Yalanlar, tehditler havada uçuştu

Yeniakit Publisher
2023-08-07 12:55:00 -

3 farklı semtte kaydedilen görüntüler, birtakım taksicilerin vatandaşı insan yerine koymadığını gözler önüne serdi!..

Şişli’de bir taksi sürücüsü müşterinin gideceği yeri beğenmeyerek değişim saatinde olduğunu söyledi. Ardından tehditler savurarak müşterinin üzerine yürüdü. Beşiktaş’ta da bir başka taksi sürücüsü, Ortaköy’e gitmek isteyen müşteriye trafik yoğunluğunu bahane ederek aracından indirdi. Bağcılar’da ise bir taksi şoförü, istediği yere gitmeye çalışan bir müşteriye çalışmadığını iddia ederek yolcu seçti. Dakikalar sonra farklı bir müşteriyi aracına alarak yoluna devam etti. Yaşananlar yolcuların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’da sarı taksi krizine her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Ücretlerden şikayetçi olan taksi sürücüleri bu kez de müşterilerin gideceği güzergahları kendisi seçmeye başladı. Güzergahını beğenmediği müşterileri yarı yolda indirdikleri yetmediği gibi bir de üstlerine yürüdüler. Taksi sürücüleri ve müşteriler arasında geçen diyaloglar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Şişli Gayrettepe metro durağında dakikalarca taksi bekleyen yolcu, yine sürücünün güzergahı beğenmemesi nedeniyle taksiye alınmadı. Yolcunun Kağıthane’ye gitmek istemesi üzerine değişim saatinde olduğunu iddia eden taksici, yaşanan tartışmanın ardından aracından inerek vatandaşın üzerine yürüdü. “Siz hakim misiniz?” diyerek tehditler savuran taksi sürücüsünün o anları vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Beşiktaş Akaretler’de de aracına aldığı müşterinin Ortaköy’e gitme isteğini, “Orada çok trafik var, giremem” diyerek reddeden taksi sürücüsü, yolcuyu araçtan kovmaya çalıştı. Müşteri yaşananlara, “Ben camdan zıplayarak zorla gelmedim. O zaman neden beni aldın?” diyerek tepki gösterdi.

Bağcılar Yüzyıl’da ise yol kenarında yolcu bekleyen taksi şoförü, müşterinin gitmek istediği güzergahı beğenmeyince o bölgeye gidemeyeceğini söyledi. Ardından müşterinin ısrarlarını dinlemeyen sürücü, yolcuyu almamakta ısrar etti. Dakikalar sonra taksinin yanına gelen bir başka yolcunun güzergahını beğenen taksici, bu sefer müşteriyi alarak yoluna devam etti. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O anlar müşterinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Yorumlar

mali

devlet ne yapıyor seyrediyor. her konuda olduğu gibi. insaları kişiler hayatından bezdirsin ama bizim yöneticilerimiz bunlara bir müdahale yapmasın. yazık

vatandaş

Bunun tek çaresi UBER, uberi yasaklamasaydılar böyle olmaz dı, hem rekabet de olur du. ve vatandaş memnun kalırdı.
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