İstanbul'da taksi açılış ücretine ne kadar zam geldi? Kısa mesafe ne kadar?

İBB UKOME toplantısından taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine zam kararı çıktı. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar?

2020 yılının son UKOME toplantısı Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantıda taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine ilişkin zam teklifi görüşüldü. Toplantıda oy çokluğuyla ulaşım ücretlerine yüzde 11 zam yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar? İstanbul taksimetre ücret tarifesi konusu araştırılıyor. Kaynak: İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar? İstanbul taksimetre ücret tarifesi...

İstanbul'da taksi açılış ücretine ne kadar zam geldi?

İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlendi.

2020 yılının son UKOME toplantısının en önemli gündem maddeleri minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücret tarifesi ile dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifi oldu.

DHA'nın aktardığına göre, minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam önerildi. Sektör temsilcileri zamları düşük bularak taksi ücretlerine yüzde 20, minibüs ücretlerine de yüzde 13 zam yapılıp indi-bindi ücretinin 3 TL olmasını istediler. Yüzde 11 zam teklifi UKOME toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.

En kısa mesafenin 2.50'den 2,75 TL'ye, en uzun mesafenin 3.70 TL'den 4 TL'ye çıkması teklif edildi. Taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi. Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2,50'den 2,75 TL'ye çıktı.