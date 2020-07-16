İstanbul'da suya ne kadar zam geldi?
İstanbul'da suya zam mı geldi? sorusu İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından son dakika merak ediliyor. İBB Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulu'nda su zammı teklifi kabul edildi. Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki, İstanbul'da suya ne kadar zam geldi?
İSKİ tarafından hazırlanan su zammı teklifi İBB Meclisi'nin 16 Temmuz tarihli oturumunda gündeme geldi. Toplantıda, İSKİ tarafından yüzde 35 olarak önerilen zam oranı bir yıllık TÜFE oranıyla sınırlı tutulması uygun görüldü.Yüzde 12,62 olan TÜFE oranında zamma ilişkin rapor mecliste oybirliği ile kabul edildi.