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Yerel İstanbul'da sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı
Yerel

İstanbul'da sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tuzla'dan Poti'ye seyir halindeyken sürüklenen 92 metre boyundaki kuru yük gemisinin emniyetle Tuzla Demir Sahası'na demirletildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 08:20:00 -
İstanbul'da sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla’dan Poti’ye seyir halindeyken sürüklenen 92 metre boyundaki FORTUNATE adlı boş vaziyetteki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 römorkörümüz eşliğinde Tuzla Demir Sahası’na emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

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