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Spor İstanbul’da sürpriz zirve! Cristiano Ronaldo'ya bomba teklif konuşuluyor
Spor

İstanbul’da sürpriz zirve! Cristiano Ronaldo'ya bomba teklif konuşuluyor

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun İtalya macerasını noktalamayı istediğinin ortaya çıkmasının ardından Portekizli futbolcunun yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu haline geldi. Bugün İstanbul’da çekilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde PSG ile Juventus arasında sürpriz bir zirve gerçekleşeceği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 12:25:00 -
İstanbul’da sürpriz zirve! Cristiano Ronaldo'ya bomba teklif konuşuluyor

Juventus'un yüksek maliyeti sebebiyle satmaya sıcak baktığı Cristiano Ronaldo'nun İtalya'daki geleceğine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bomba teklif

Manchester City'nin Portekizli oyuncuya iki yıllık sözleşme teklifi ortaya çıkarken, bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde PSG ile Juventus arasında sürpriz bir zirve gerçekleşeceği öne sürüldü.

Transfer döneminde ismi Manchester City ve Paris Saint Germain ile anılan Cristiano Ronaldo, son olarak Harry Kane'in Tottenham'da kalacağını açıklamasının ardından Pep Guardiola'nın takımına bir adım daha yaklaşmıştı.

Harry Kane transferinin masadan kalmasının ardından Manchester City'nin Cristiano Ronaldo transferine yoğunlaşacağı ve bu sansasyonel imzaya öncelik vereceği konuşuluyor. İtalyan basını, Portekizli futbolcu için ilk resmi teklifinin yapıldığını öne sürdü.

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