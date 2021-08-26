İstanbul’da sürpriz zirve! Cristiano Ronaldo'ya bomba teklif konuşuluyor

Juventus'un yüksek maliyeti sebebiyle satmaya sıcak baktığı Cristiano Ronaldo'nun İtalya'daki geleceğine ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bomba teklif

Manchester City'nin Portekizli oyuncuya iki yıllık sözleşme teklifi ortaya çıkarken, bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde PSG ile Juventus arasında sürpriz bir zirve gerçekleşeceği öne sürüldü.

Transfer döneminde ismi Manchester City ve Paris Saint Germain ile anılan Cristiano Ronaldo, son olarak Harry Kane'in Tottenham'da kalacağını açıklamasının ardından Pep Guardiola'nın takımına bir adım daha yaklaşmıştı.

Harry Kane transferinin masadan kalmasının ardından Manchester City'nin Cristiano Ronaldo transferine yoğunlaşacağı ve bu sansasyonel imzaya öncelik vereceği konuşuluyor. İtalyan basını, Portekizli futbolcu için ilk resmi teklifinin yapıldığını öne sürdü.