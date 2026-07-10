Makam odasının balkonuna yerleştiler! Güvercin ailesine Başkan sahip çıktı

Güvercinlere tahıl ürünleri verdiklerini dile getiren Çetinkaya, "Bizden ziyade şu an anneleri besliyor. Biz anneyi besliyoruz, yavrularını da annesi besliyor." dedi. Çetinkaya, hayvanları sevdiğini belirterek, "Burada da nasip ayağımıza geldi. Orman yangınından kurtarılan saksağan vardı, onu da burada misafir etmiştik. Doğadaki her canlıya saygı duyacağız, bu böyle." diye konuştu.