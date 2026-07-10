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Makam odasının balkonuna yerleştiler! Güvercin ailesine Başkan sahip çıktı

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AA Giriş Tarihi:

Makam odasının balkonuna yerleştiler! Güvercin ailesine Başkan sahip çıktı

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, makam odasının balkonuna yavrulayan güvercin ve yavrularının bakımını üstlendi.

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Foto - Makam odasının balkonuna yerleştiler! Güvercin ailesine Başkan sahip çıktı

Çetinkaya, AA muhabirine, makam odasının balkonunda bir süredir güvercin ailesi beslediklerini söyledi.

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Foto - Makam odasının balkonuna yerleştiler! Güvercin ailesine Başkan sahip çıktı

İki yavruya isim aradıklarını, onları büyüyene kadar ağırlayacaklarını belirterek, "Büyüteceğiz, besleyeceğiz, sonra da doğaya salacağız. Şu an keyifleri yerinde. Daha düne kadar yumurtanın içindeydiler. Aslında bize de mutluluk oluyor." diye konuştu.

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Foto - Makam odasının balkonuna yerleştiler! Güvercin ailesine Başkan sahip çıktı

Balkonda ilk önce yumurtaları fark ettiklerini anlatan Çetinkaya, "Yumurtaları fark ettikten sonra makam odasının balkona çıkış yerini kapatmıştık bir süre. Baktık anne sürekli gelip gidiyor, kuluçkaya yatıyor üzerine. Şimdi çok şükür sağlıklı şekilde iki güvercinimiz oldu. İki taneydiler, dört olduk." ifadelerini kullandı.

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Foto - Makam odasının balkonuna yerleştiler! Güvercin ailesine Başkan sahip çıktı

Güvercinlere tahıl ürünleri verdiklerini dile getiren Çetinkaya, "Bizden ziyade şu an anneleri besliyor. Biz anneyi besliyoruz, yavrularını da annesi besliyor." dedi. Çetinkaya, hayvanları sevdiğini belirterek, "Burada da nasip ayağımıza geldi. Orman yangınından kurtarılan saksağan vardı, onu da burada misafir etmiştik. Doğadaki her canlıya saygı duyacağız, bu böyle." diye konuştu.

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