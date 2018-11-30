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İstanbul'da Suriyeli 2 YPG/PYD'li yakalandı

İstanbul'da polis ekipleri Suriye'den gelen 2 PKK'lıyı yakalandı.

30 Kasım 2018 Cuma 09:01
İstanbul'da Suriyeli 2 YPG/PYD'li yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın Suriye yapılanması YPG/PYD üyesi 2 kişinin yasadışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra İstanbul'a geldikleri yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine çalışma başlatan ekipler, 2 kişinin gizlenebileceği adreslerle ilgili çalışma yürüttü. Kimlikleri ve adresleri deşifre edildikten sonra geçtiğimiz Pazartesi günü Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Hareket Timleri adreslere operasyon düzenledi. Suriye uyruklu oldukları belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 09:01
  1. İstanbul
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