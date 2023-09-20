İstanbul'da su tükendi! Salgın kapıda

Buğra Kardan İstanbul

Dünya kenti İstanbul’da 3 barajın su seviyesi yüzde 5’in altına düştü. Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajları neredeyse kururken, İstanbul su şebekesini besleyen diğer barajlar ise dip seviyesine indi. Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi semtlerinde musluktan akan su balçık kokuyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü ve Bakırköy’ün de arasında olduğu birçok ilçede suda bulunmaması gereken tortu ve pislikle akıyor. Dip suyunun yeterli derecede filtre edilememesi sebebiyle salgın hastalık riskinde de ciddi bir artış olduğu vurgulanıyor. İstanbul’da acil servisler ishal, karın ağrısı ve kusma şikâyetleriyle doldu. Su kaynaklı olduğu düşünülen bağırsak enfeksiyonlarındaki vaka artışıyla ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB) yorum yapmazken, CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminin çözüm için hiçbir adım atmaması tepki topluyor. Susuzluk karşısında hiçbir tedbir almayıp, yeni proje üretmeyen İSKİ ise arıza adı altında kesintilerle günü kurtarma telaşında...

Sorumlusu İmamoğlu yönetimi

Konuya ilişkin Akit’e konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şunları dile getirdi: “Ekrem Bey döneminde tek baraj yatırımı yapılmadı, ne de var olan yatırımlara devam edildi. İstanbul’un suyu bitiyor. Doğal olarak sağlık sorunları ortaya çıkıyor; ki bunun bir numaralı sorumlusu Ekrem Bey. İstanbul gibi bir dünya şehrinin su problemi için planlama yapılmalıydı. Mevcut rezerv alanları, arada devreye girecek kaynaklar belirlenmeliydi. En olumsuz şartlarda ne gibi adımlar atılacağı planlanmalıydı. Denizden su elde etmek dahil tüm seçenekler değerlendirilmeliydi. Su sıkıntısı yaşanmaması, salgın olmaması için vaktinde önlem alınmalıydı. Suyun büyük bölümü, yüzde 70-80’i Melen’den temin ediliyor. Merkezi idare, Melen’i tamamladı. Melen olmasa ne yapılacaktı?

Bakanlık devreye girmeli

Acilen harekete geçilmeli. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yla temasa geçmeli. Yumaklı’yla koordinasyona girmeli. Tayyip Bey, İstanbul’u başarıyla yönetiyordu. Onun döneminde çöpten gübre, enerji elde ediliyordu, farklı çevre projeleri hayata geçiriliyordu. Çünkü plan ve program vardı. Şu anda öyle mi? İstanbul,büyük ve dinamik bir şehir. Anlık kararlar almayı ve geleceğe yönelik planlar yapmayı gerektiriyor. Plan ve program sorunu olduğu açık. İSKİ, su seviyesi ‘Yüzde 25’e ya da yüzde 24’e düştü’ diye SMS yolluyor. ‘Tasarruf’ çağrısında bulunuyor. Ama SMS’te bana yapılanlardan söz etmiyor. Yakında ‘Kesintiye gidiyoruz’ diye SMS gelecek. Bunu görüyoruz. Umarım 1994’ten evvelki tabloyla tekrar karşılaşmayız. Su kaynaklarını artırıcı, buharlaşmayı önleyici tedbirler alınmalı.”

Vals yaptı ama su sorununa kör

Gazeteci Cengiz Alçayır da, şunları söyledi: “AK Parti zamanında İstanbul’da yapılan su yatırımlarının üzerine bir şey koyup koymadığına bakıyoruz. Ne yazık ki bir şey göremiyoruz. İmamoğlu, ‘Tatil benim de hakkım’ ve ‘Benden büyük hizmet, çılgın proje beklemeyin’ cümleleriyle belleklerde. Maalesef, İstanbul böyle biriyle karşı karşıya. İmamoğlu’nun eğlence, tanıtım, reklama harcadığı para yatırımları geçmektedir. ‘İstanbul nimet’ demişti. Şimdi o nimeti kendisi, partisi ve zihniyeti için nasıl kullanacağına bakıyor. Sahada çalışan belediye başkanı yerine eşiyle tenis maçı ve vals yapan birini gördük. İmamoğlu bahsi açılınca akla iş, çalışmak gibi sözcükleri gelmiyor. Suyla ilgili yalandan yaptığı çalıştaydan başka bir şey yok. Belediyeciliği ‘Yapacağız’ın, ‘Edeceğiz’in üzerinden götürüyor.

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Hizmet yok para nereye harcandı

“İstanbul’u Viyana seviyesine gelecek Avrupai şehir yapacağım’ sözünü verdi ama metropolü büyük bir köye dönüştürdü. Altyapıyla ilgili bir sürü ihale var ama bunun sahaya yansıması yok. Bakın, su baskınları önlenemedi. Caddelerde, sokaklarda sorunlar almış başını gidiyor. Halk, ‘para nerede, hizmet yok’ diye soruyor. Yıllar sonra su kesintilerini konuşuyoruz, salgınlar ortaya çıkacak. İstanbul yaşanmaz hâle getirilecek. Ne yazık ki olan bitenler İmamoğlu’nun umurunda değil. O, saadetini düşünüyor. Derdi kentin nimetlerinden faydalanmak. Ekrem İmamoğlu’nun 3 icraatını kimse sayamaz. Kendisi de sayamaz. Gelecek yeni başkana Allah yardım etsin.”

Sular çekiliyor Ekrem bakıyor

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 25’in altına düşerken Büyükçekmece Gölü’nde kuruma nedeniyle suyun yüzlerce metre geriye çekilmesi ekiplerce görüntülendi. İSKİ verilerine göre, bu yıl mayıs ayında yüzde 48,58’e kadar ulaşan barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 24,97 olarak hesaplandı. Böylece kent ortalamasında son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük seviyeye gelindi.

Büyükçekmece Gölü’nde ise yüzde 4,83’e düşen doluluk oranı son 10 yılın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti.

Büyükçekmece Gölü’nde daha önce dolu olduğu bilinen bölgelerden suların yüzlerce metre çekilmesi dikkati çekti. Suların çekildiği bazı bölgelerde toprağın kuruyarak çatladığı görüldü. Dron ile görüntülenen Elmalı Barajı’nda da önceki yıllarda tamamen sular altında olan bölgelerde bile suların çekildiği tespit edildi.