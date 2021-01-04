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Yaşam İstanbul'da su kesintisi ne zaman?
Yaşam

İstanbul'da su kesintisi ne zaman?

Su kesintisi ne zaman bitecek İstanbul | Güncel su kesintisi tablosu | Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında bir çalışma yapılacak. Söz konusu çalışma sebebiyle 6 ilçeye 30 saat su verilmeyecek. Vatandaşlar hangi ilçelerde su kesintisi olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? | Su kesintisi ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-01-04 14:43:00 -
İstanbul'da su kesintisi ne zaman?

İstanbul’da6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. İstanbullular su depolayabilmek için hangi ilçelerde, hangi mahallelerde kesintinin olduğunu araştırmaya başladı. İstanbul su kesinti saatleri | İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'da su kesintisi ne zaman?

30 saatlik su kesintisi 5 Ocak Salı akşamı 21.00'de başlayacak. Söz konusu kesinti 7 Ocak Perşembe saat 03.00'te sona erecek. Kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler şöyle:

Esenyurt:

Saadetdere

Turgut Özal

Namık Kemal

Zafer

Akevler

Üçevler

Fatih

Talatpaşa

İnönü

İncirtepe

Yunus Emre Akşemsettin

Süleymaniye

Sultaniye

Yenikent

Balıkyolu

Ardıçlı

Esenkent

Aşık Veysel

Koza

Orhangazi

S. Eyyubi

Örnek

Çınar

Bağlarçeşme

Pınar

Mehter Çeşme

Mehmet Akif Ersoy

Güzelyurt

Başakşehir:

Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım

Avcılar:

Yeşilkent Mahallesi

Büyükçekmece:

Karaağaç Mahallesi

Arnavutköy:

Hadımköy

Deliklikaya

Ömerli

Yassıören

Yeşilbayır

Çatalca:

Bahsayiş Mahallesi

 

 

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