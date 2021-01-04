İstanbul'da su kesintisi ne zaman?
Su kesintisi ne zaman bitecek İstanbul | Güncel su kesintisi tablosu | Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında bir çalışma yapılacak. Söz konusu çalışma sebebiyle 6 ilçeye 30 saat su verilmeyecek. Vatandaşlar hangi ilçelerde su kesintisi olacağını araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? | Su kesintisi ne zaman son?
İstanbul’da6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. İstanbullular su depolayabilmek için hangi ilçelerde, hangi mahallelerde kesintinin olduğunu araştırmaya başladı. İstanbul su kesinti saatleri | İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek?
İstanbul'da su kesintisi ne zaman?
30 saatlik su kesintisi 5 Ocak Salı akşamı 21.00'de başlayacak. Söz konusu kesinti 7 Ocak Perşembe saat 03.00'te sona erecek. Kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler şöyle:
Esenyurt:
Saadetdere
Turgut Özal
Namık Kemal
Zafer
Akevler
Üçevler
Fatih
Talatpaşa
İnönü
İncirtepe
Yunus Emre Akşemsettin
Süleymaniye
Sultaniye
Yenikent
Balıkyolu
Ardıçlı
Esenkent
Aşık Veysel
Koza
Orhangazi
S. Eyyubi
Örnek
Çınar
Bağlarçeşme
Pınar
Mehter Çeşme
Mehmet Akif Ersoy
Güzelyurt
Başakşehir:
Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım
Avcılar:
Yeşilkent Mahallesi
Büyükçekmece:
Karaağaç Mahallesi
Arnavutköy:
Hadımköy
Deliklikaya
Ömerli
Yassıören
Yeşilbayır
Çatalca:
Bahsayiş Mahallesi