İstanbul'da şoke eden manzara! 125 santim uzunluğundaki iguana arazide gezerken bulundu

İstanbul Üsküdar'da 125 santim uzunluğunda iguana bulundu. Belediye ait ekipler Altunizade'de buldukları iguanayı koruma altına aldılar.

Üsküdar Belediyesi ekipleri ihbar üzerine Altunizade'de apartmana girmeye çalışan 125 santim uzunluğunda İguana'yı file ile yakaladılar. 125 santim uzunluğundaki İguana'yı yakalayan ekipler Üsküdar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine haber verdiler. Veteriner müdürlüğü ekipleri aldıkları İguana'yı Minik Dostlar Kliniği'ne getirerek sağlık taramasından geçirdi. Sağlık taramasından geçen İguana koruma altına alındı.

"Ne yapacağımıza karar vereceğiz"

Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, “Saha ekiplerimize İguana’nın Altunizade'deki Mahallemiz'de bir sokakta bahçe içerisinde olduğu ve eve girmek üzere olduğu evlere doğru yol almaya çalıştığını ihbarı geldi. Bunun üzerine saha ekiplerimiz gidip iki kişi fileyle yakalamak suretiyle İguana'yı o bahçeden evin içine girmeden yakaladılar ve getirdiler. Buraya geldikten sonra ilk tedavisini yaptık. İguana otçuldur, dişleri yoktur marul, dereotu, dut, dolma biber gibi otçul malzemeleri yer, direk sindirim sistemine götürür. Biz burada ilk muayenesini yaptık ilk muayenesinde hiçbir şey göremedik sağlıklı, sıhhatli Orman Bakanlığı yetkililerine haber verdik. Orman Bakanlığı yetkililerinden gelecek talimatlara göre onlarla beraber ortak ne yapacağımıza karar vereceğiz" dedi.

"Kuyruk açısından uzak durun"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı; "Nat Geo Üsküdar! Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim :) Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İguana’yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular. Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler"