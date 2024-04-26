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Yaşam İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu ticareti! O anlar anbean kamerada
Yaşam

İstanbul'da sokak ortasında uyuşturucu ticareti! O anlar anbean kamerada

Yeniakit Publisher
2024-04-26 23:19:00 - 2024-04-26 23:20:19

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında alenen yapılan uyuşturucu ticareti cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir şahsın, sokak ortasında uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, kimlik bilgileri tespit edilen İ.A. (26) isimli şahıs, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

14 adet suç kaydı ortaya çıktı

Adres içerisinde yapılan aramalarda 26 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli şahsa yönelik yapılan sorgulamada benzer ve farklı suçlardan 14 adet kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs “uyuşturucu veya uyarıcı madde” ticareti suçundan adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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