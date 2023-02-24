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Yerel İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! 4 yaralı
Yerel

İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! 4 yaralı

Zeytinburnu’nda aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan olayda 4 kişi yaralanırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 23:53:00 - 2023-02-25 00:00:00

Zeytinburnu’nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi 75/1 sokakta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaşınca silahlar çekildi. Çıkan çatışmada iki gruptan A.A., H.A. ve N.U. isimli şahıslar silahla vurularak 1 kişi ise darp edilerek yaralandı. Yaralı şahıslardan ikisi araç ile olay yerinden kaçarken park halindeki başka bir araca da çarparak kazaya neden oldu.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise silahlı çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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