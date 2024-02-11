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Gündem İstanbul'da sokak ortasında polise saldırı
Gündem

İstanbul'da sokak ortasında polise saldırı

Yeniakit Publisher
2024-02-11 10:21:00 -

Türk polisine yönelik hem terör hem de sokak saldırıları artarak devam ediyor. İstanbul'daki bir otoyolda polisin talimatına uymayan sürücünün memura saldırdığı anlar kaydedildi. Polis önce havaya ateş açtı daha sonra tekmeleyerek kendinden uzaklaştırdı.

İstanbul'da denetleme yapan bir polis memuru durdurduğu sürücü tarafından saldırıya uğradı. Talimatlara uymayan sürücü polise mukavemet gösterdi.

TALİMATLARA UYMADI POLİSE SALDIRDI

Polis memurunun trafik denetlemesinde kurallara uymayarak talimatlara aykırı davranan sürücü polis memurunun üzerine yürüdü.

Polise saldıran sürücü havaya ateş açılmasının ardından bir an durakladı. Ancak saldırıya devam eden şüpheli polise kendisini işaret etti.

Polisin üzerine yürümeye devam eden saldırgan memur tarafından tekme atılarak uzaklaştırıldı.
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Yorumlar

Fuat arslan

Amerika da polis bunu vurur polise saldırmak ne demek yahu..?

Ahmet Tunç

Ne olacak işte..
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