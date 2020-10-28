Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya geldi. İlk kez Ankara dışında yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?

Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir. İlk kez bir toplantıyı Ankara dışında İstanbul'da yaptık. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı İstanbuldadır. Testi pozitif çıkan her 10 kişiden 4'i İstanbuldadır. Tüm Türkiye İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da kontrol altına almazsak tüm bölgeler için tehlike olacak. Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir.

Bu duruma neler yol açtı? İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında. Hareket halindeki kitle çok büyük. Kışı burada geçirmek için yoğun dönüşler oldu.

Salgınla savaşta disipline ihtiyacımı var. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin bedeli büyük olur. Ekibimle geçtiğimiz günler boyunca çalıştık. Sorun teşkil eden konuları ele aldık. Pazar yerleri, toplu taşama gibi alanlarda planlamaya gidilmesini istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, iş saatlerinin sosyal hareketlilik teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konulardır.

Günde 3 kişi ile görüşeceksek 1 kişi ile görüşeceğiz. Hareketliliği 3'te 1'ine indireceğiz. Kendimizi disipline sokalım. İstanbul'da salgın tırmanışta. Temas ve hareketlilik düşürülmeli. Sonsuza kadar değil salgını kontrol altına alana kadar. Hareketi ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde tedbirden taviz vermeyin. İş verenlere sesleniyorum, vardiya sistemine geçin.

Salgınla savaş sadece hastanelerle ve kurumlarla kazanılamaz. Zorunlu olmayan ziyaretleri erteleyin.