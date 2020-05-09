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Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-05-09 01:25:04 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim

İSTANBUL (AA) - Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstanbul sokakları de sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın yürürlüğe girmesinin ardından başta İstiklal Caddesi olmak üzere İstanbul'un en işlek caddelerinde sessizlik hakim.

İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 01.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 5'e düştü.

Polis ekiplerinin kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetlemek için kontroller yaptığı şehirde vatandaşların da tedbirler kapsamında evlerine çekildikleri görüldü.

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