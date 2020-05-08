  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-05-08 23:22:22 -
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakinlik hakim

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında bu gece saat 00.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Anadolu ve Avrupa yakasındaki ilçelerde vatandaşlar sokağa çıkma sınırlaması başlamadan saatler önce market, fırın ve şarküterilerden alışverişlerini yaptı.

Birçok ilçe ve semtte sakinlik hakim olurken az sayıda vatandaşın ise alışverişini geç saatlere bıraktığı görüldü.

Öte yandan İBB Trafik Uygulamasına göre, saat 23.00'ten sonra şehirdeki trafik yoğunluğu yüzde 8 olarak kaydedildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı