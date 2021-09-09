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Aktüel

İstanbul'da şimşekli akşam

İstanbul'da akşam saatlerinde şimşekler çaktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 21:36:00 -
İstanbul'da şimşekli akşam

İstanbul'da akşam saatlerinde şimşekler çaktığı belirtildi.

Şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.

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