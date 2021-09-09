İstanbul'da şimşekli akşam
İstanbul'da akşam saatlerinde şimşekler çaktığı bildirildi.
İstanbul'da akşam saatlerinde şimşekler çaktığı belirtildi.
Şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
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İstanbul'da akşam saatlerinde şimşekler çaktığı bildirildi.
İstanbul'da akşam saatlerinde şimşekler çaktığı belirtildi.
Şimşekler, Kız Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu.
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