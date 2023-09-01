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Yerel İstanbul'da şimşek korkusu! Vatandaşlar telefona sarıldı
Yerel

İstanbul'da şimşek korkusu! Vatandaşlar telefona sarıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-01 09:25:00 -
İstanbul'da şimşek korkusu! Vatandaşlar telefona sarıldı

İstanbul'da gece saatlerinde görülen şimşekler vatandaşları korkuttu. Gökyüzündeki şimşekler telefon kameralarına da yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sabaha yakın İstanbul ve Marmara bölgesinde yağış bekleniyor. Bu nedenle İstanbul'da gece saatlerinde neredeyse şehrin her bölgesinden görülen şimşekler vatandaşları korkuttu.

Panikle gökyüzüne bakan vatandaşları telefonlarıyla bu şimşekleri anbean kaydetti.

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