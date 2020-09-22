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Aktüel İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 06:14:54 -
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir otomobile yapılan silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Ordu Caddesi ile Peyami Safa Caddesi kesişiminde seyir halindeki 34 CME 006 plakalı otomobile, başka bir araçta bulunan kimliği bilinmeyen kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren araçtakiler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bacağından yaralanan bir diğer kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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