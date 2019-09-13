İstanbul'da şiddetli rüzgar Esenyurt'ta inşaat halindeki bir binanın tuğlalarının şiddetli rüzgar nedeniyle düşmesi sonucu bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta inşaat halindeki bir binanın tuğlalarının şiddetli rüzgar nedeniyle düşmesi sonucu yoldan geçen 1 kadın yaralandı. Adnan Kahveci Bulvarı'nda inşaat halindeki 4 katlı binanın tuğlaları, şiddetli rüzgar nedeniyle yoldan geçen 1 kadının üzerine düştü. Tuğlaların altında kalarak yaralanan kadın, sokakta bulunan aile hekimliğindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri önlem alırken, inşaat halindeki binanın etrafına zabıta ekipleri şerit çekti.



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