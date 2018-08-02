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İstanbul'da sıcak anlar! Polis silahını ateşledi

İstanbul'da tantanacılık yaparak bir turistin parasını çalan 4 kişiden biri polis tarafından ayağından vurularak yakalandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:44
İstanbul'da sıcak anlar! Polis silahını ateşledi

Şişli'te "tantanacılık" olarak bilinen kavga ediyormuş gibi davranarak dikkat dağıtıp hırsızlık yaparak bir turistin parasını çalan 4 kişiden 1'i vurularak diğeri kovalamaca sonunda yakalandı.

POLİS, TURİSTİN PARASINI ÇALANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Olay Şişli Dolapdere Caddesi Gazino sokak üzerinde meydana geldi. Bir otelden çıkan turistin tantanacılık adı verilen yöntemle parasının çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis eşgale uyan şüphelileri kovalamaya başladı.

 

4 HIRSIZDAN 1'İ VURULARAK YAKALANDI

1 şüpheli ayağından vurularak bir şüpheli de kovalamaca sonunda yakalandı. Yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli ise polis merkezine götürüldü. 2 kişi ise aranıyor.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:44
  1. Şişli
  2. İstanbul

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