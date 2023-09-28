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Yerel İstanbul'da sel sularına kapılan kadın sürüklendi! Panik dolu anlar kamerada
Yerel

İstanbul'da sel sularına kapılan kadın sürüklendi! Panik dolu anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-09-28 22:33:00 - 2023-09-28 22:36:36

İstanbul Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel sularına kapılan bir kadın metrelerce sürüklendi. Panik dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde sel meydana geldi. Selden etkilenen Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde de bir vatandaş suya kapıldı.

Sel sularına kapılan kadın, metrelerce sürüklendi.

Kameraya anbean yansıdı

Selde sürüklenen kadını başka bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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