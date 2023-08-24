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Yerel İstanbul'da Şehir ayılarına karşı abart egzoz ve hız denetimi yapıldı
Yerel

İstanbul'da Şehir ayılarına karşı abart egzoz ve hız denetimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 12:32:00 -
İstanbul'da Şehir ayılarına karşı abart egzoz ve hız denetimi yapıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de abart egzoz, hız ve modifiyeli araç denetimi gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de abart egzoz, hız ve modifiyeli araç denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Kadıköy'de gece saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abart egzoz, hız ve modifiyeli araç denetimi gerçekleştirildi.

Saat 00.00 ile 02.00 arasında Kadıköy Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde 45 sürücüye ceza kesildi, 5 araç da trafikten men edildi.

Denetim esnasında toplam 104 bin 629 TL cezai işlem uygulandı. (İLKHA)
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