0553 313 94 23

İstanbul'da şarbon şüphesi! Çok sayıda kişi...

İstanbul'da Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda vatandaşın şarbon şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 22:16
İstanbul'da şarbon şüphesi! Çok sayıda kişi...

İstanbul’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda kişi, şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. 

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

Hastanelerin acil bölümüne sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

KARANTİNA'YA ALINDILAR

İHA, hastanede kontrol altında tutulan hastaların karantinaya alındığını duyurdu.

 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:16
  1. İstanbul
  2. şarbon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'tan Rus uçağına görülmemiş tepki! İzin vermediler
    1. Irak'tan Rus uçağına görülmemiş tepki!..
    2. Hırsızlar bunu da yaptı! Camiyi soydular
    3. Cammu Keşmir'de çatışma! 4 kişi..
    4. Kemal'in mutlu günü! Oğlanı evlendirdi!
    5. Phillip Cocu: Utanç duymamız gerekiyor
    6. KKTC'de 'bahis' operasyonu: 3 kişi..
    7. KKTC'de korkutan deprem!
    8. Bakan Kurum sözünü verdi! Elimizden..
    9. İlk maçında Demirel'i geçti
    10. Erdoğan'a Kırgızistan'da sevgi seli!..
    11. Erdoğan'a Kırgızistan'da sevgi gösterisi
    12. Saç yağlanması nasıl geçer?
    13. Yumurtalık hastalıkları nelerdir?
    14. Lenfoma hastalığı nedir? Nasıl tedavi..
    15. Kumkapı Balıkçılar Çarşısı hizmete..
    16. Dişlerinizi gıcırdatıyor musunuz?
    17. Siyah maske kullananlar dikkat!
    18. Emziren kadınlar dikkat!
    19. Abbas: Filistin uzlaşısı için Mısır'ın..
    20. İstanbul'da şarbon şüphesi! Çok sayıda..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var