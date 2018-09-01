İstanbul'da şarbon şüphesi! Çok sayıda kişi...
İstanbul'da Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda vatandaşın şarbon şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.01 Eylül 2018 Cumartesi 22:16
İstanbul’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda kişi, şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.
Hastanelerin acil bölümüne sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.
KARANTİNA'YA ALINDILAR
İHA, hastanede kontrol altında tutulan hastaların karantinaya alındığını duyurdu.
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