İstanbul'da şarbon şüphesi! Çok sayıda kişi...

İstanbul’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda kişi, şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

Hastanelerin acil bölümüne sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

KARANTİNA'YA ALINDILAR

İHA, hastanede kontrol altında tutulan hastaların karantinaya alındığını duyurdu.