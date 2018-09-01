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İstanbul'da şarbon alarmı! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu!

İstanbul'da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenilirken Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 23:26
İstanbul'da şarbon alarmı! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu!

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

TETKİKLERİ DEVAM EDİYOR

Hastanelerin acil bölümüne sevk edilen hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Hastanede kontrol altında tutulan hastaların karantinaya alındığı belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 23:26
  1. şarbon

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