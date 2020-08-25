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Aktüel İstanbul’da sansasyonel eylem için keşifte bulunduğu belirlenen DEAŞ’lı yakalandı
Aktüel

İstanbul’da sansasyonel eylem için keşifte bulunduğu belirlenen DEAŞ’lı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 09:51:13 -
İstanbul’da sansasyonel eylem için keşifte bulunduğu belirlenen DEAŞ’lı yakalandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ adına sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren ve Gaziantep üzerinden İstanbul’a gelen DEAŞ üyesi H.S’nin sansasyonel eylem arayışında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüphelinin Taksim Meydanı başta olmak üzere Beyoğlu’nda bir çok önemli noktada keşif yaptığını belirledi.
Ekipler, söz konusu soruşturma kapsamında Küçükçekmece’de bir otele düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.
Otel odasında yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof tüfek, 5 yedek şarjör ve 150 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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