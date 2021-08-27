Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi finalinin ne zaman Türkiye’de oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul ne zaman Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak?

İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak mı? 2023 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

Koronavirüs salgını sebebiyle UEFA, iki kez Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması gereken Türkiye’den organizasyonu aldı

30 Mayıs 2020’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması beklenen final koronavirüs salgını sebebiyle 23 Ağustos 2020'de Portekiz'deki Estádio da Luz Stadı'nda oynandı.

13 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması gereken mücadele ise salgın sebebiyle Portekizde bulunan Dragão Stadyumu'nda oynandı.

Pek çok kişi Şampiyonlar Ligi finalinin ne zaman Türkiye’de oynanacağını araştırıyor. UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.

İstanbul'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2024'te İngiltere'nin Londra ve 2025'te Almanya'nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Avrupa Ligi finalinin ise 2022'de İspanya'nın Sevilla, 2023'te Macaristan'ın Budapeşte, 2024'te İrlanda'nın Dublin ve 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Yönetim Kurulunun 2023 yılında İstanbul'da oynanmasına karar verdiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen final ile ilgili internet sitesinden açıklama yapan TFF, 2020 ve 2021 finallerinin İstanbul'da oynanmasının planlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle iki organizasyonun da gerçekleştirilemediğini hatırlattı.

Açıklamada, "UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimleri ile ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılması kararı aldı. Böylece kupalara katılacak 96 Avrupa kulübünün başkan ve yöneticilerinin geleceği, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi başta olmak üzere dünya yıldızlarının katılacağı UEFA etkinleri ile futbolun kalbi İstanbul'da atacak." ifadeleri kullanıldı.

UEFA galası için İstanbul'un seçilmesinin Türkiye'ye duyulan güveni ortaya koyduğu da vurgulanarak, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının finalinin cumhuriyetimizin ve federasyonumuzun 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul'da oynanacak olması büyük bir gurur vesilesi olurken, UEFA galası gibi seçkin bir sezon başı etkinliğinin ev sahibi olarak Türkiye'nin seçilmesi, ülkemize uluslararası organizasyonlar düzenleme konusunda duyulan güveni de perçinledi." denildi.