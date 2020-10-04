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Gündem istanbul’da saldırı hazırlığı yapan 14 DEAŞ’lıya operasyon
Gündem

istanbul’da saldırı hazırlığı yapan 14 DEAŞ’lıya operasyon

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:06:00 -
istanbul’da saldırı hazırlığı yapan 14 DEAŞ’lıya operasyon

Soruşturma kapsamında, 10 ilçede 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 yabancı uyrukluya yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Mersin’de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi elde edilen 10 zanlıdan 9’u da kent genelindeki birçok adrese düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

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