İstanbul'da Şaka gibi olay
İstanbul Pendik'te kaza sonrası taksinin kaçtığını düşünen şahıs taksinin önene atlayıp camını yumrukladı.
Pendik’te kaza sonrası taksicinin kaçtığını zannetti. Durdurmak için taksinin camını patlattı.
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İstanbul Pendik'te kaza sonrası taksinin kaçtığını düşünen şahıs taksinin önene atlayıp camını yumrukladı.
Pendik’te kaza sonrası taksicinin kaçtığını zannetti. Durdurmak için taksinin camını patlattı.
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