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Yaşam İstanbul'da Şaka gibi olay
Yaşam

İstanbul'da Şaka gibi olay

Yeniakit Publisher
2023-06-24 23:06:00 -

İstanbul Pendik'te kaza sonrası taksinin kaçtığını düşünen şahıs taksinin önene atlayıp camını yumrukladı.

Pendik’te kaza sonrası taksicinin kaçtığını zannetti. Durdurmak için taksinin camını patlattı.

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