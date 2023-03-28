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Gündem İstanbul’da sağanak yağış
Gündem

İstanbul’da sağanak yağış

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:56:00 -
İstanbul’da sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Küçükçekmece’de etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirirken bazı iş yerleri su altında kaldı. Merter ve Cevizlibağ’da ise vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul genelinde yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından gece saatlerinden itibaren İstanbul’da yağış yer yer etkili oluyor. Aniden bastıran sağanak yağış, yolları göle çevirirken, sürücüler ve yayalar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde de etkili olan yağış İstasyon Caddesi’ni göle çevirdi. Cadde üzerindeki bazı iş yerleri su altında kaldı.

“Tüm mallarım ve tüm çantalarım çöp oldu”

Ürünlerinin su baskını nedeniyle zarar gördüğünü anlatan iş yeri sahibi Ahmet İm, "Burada çalışacağız diye dün yeni taşındık. Akşam eşyaları koydum, sabah geldim rögarlar hepsi tıkanmış, su altındayız. Tüm mallarım ve tüm çantalarım çöp oldu. Yaklaşık 4-5 bin çanta var. Yaklaşık 750 bin TL zararım var” diye konuştu.

Öte yandan, Merter ve Cevizlibağ’da ise etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor onlar yaşadı. Yollarda ise su birikintileri oluştuğu görüldü.

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