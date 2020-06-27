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Yerel

İstanbul'da sabah saatlerinde bir binada patlama

İstanbul'da sabah saatlerinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaşanan olay sonucu patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 07:06:00 - 2020-06-27 07:53:43
İstanbul'da sabah saatlerinde bir binada patlama

İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlama sonucu yangın çıktı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü.

Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı.

Bazı iş yerleri ve araçlar hasar gördü

İki binanın yanı sıra paraleldeki Sakıp Sabancı Caddesi'nde de bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

İtfaiye, İGDAŞ ve elektrik işleri ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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