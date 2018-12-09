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İstanbul'da 'Saadet Partisi' tedbirleri! Bazı yollar trafiğe kapatılıyor

Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı Gençlik Kollarının düzenleyeceği "Gençlik Yürüyüşü" sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

09 Aralık 2018 Pazar 11:07
İstanbul'da 'Saadet Partisi' tedbirleri! Bazı yollar trafiğe kapatılıyor

Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı Gençlik Kollarının düzenleyeceği "Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bugün bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Yürüyüş 15.30'da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 15.30'da İstiklal Caddesi Şişhane Metro önünden gerçekleştirilecek olan "Gençlik Yürüyüşü" etkinliği için alınan emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacak, İstiklal Caddesi'ne akım verilmeyecek.

Gümüşsuyu ve Kazancı Yokuşu istikameti alternatif güzergah olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:07
  1. Saadet Partisi İstanbul İl Teşkilatı Gençlik Kolları
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  3. Gençlik Yürüyüşü

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