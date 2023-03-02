İstanbul'da rögar kapağı bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada
İstanbul Kartal'da İSKİ’ye ait kanalizasyon hattındaki rögar kapağı bomba gibi patladı. Yollar göle dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde rögar kapağında meydana gelen patlama korku ve paniğe neden olurken, yol göle döndü.
Olay, Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde İSKİ’ye ait kanalizasyon hattındaki rögar kapağı bomba gibi patladı. Cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar panikle kaçtı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken patlayan kanalizasyondan nedeniyle yol göle döndü. Suyla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.