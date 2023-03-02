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Yerel İstanbul'da rögar kapağı bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada
Yerel

İstanbul'da rögar kapağı bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul Kartal'da İSKİ’ye ait kanalizasyon hattındaki rögar kapağı bomba gibi patladı. Yollar göle dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 19:41:00 - 2023-03-02 20:56:28

İstanbul'un Kartal ilçesinde rögar kapağında meydana gelen patlama korku ve paniğe neden olurken, yol göle döndü.

Olay, Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde İSKİ’ye ait kanalizasyon hattındaki rögar kapağı bomba gibi patladı. Cadde üzerinde yürüyen vatandaşlar panikle kaçtı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken patlayan kanalizasyondan nedeniyle yol göle döndü. Suyla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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