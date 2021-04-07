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Ekonomi İstanbul’da ramazan pidesi 4 liradan satılacak
Ekonomi

İstanbul’da ramazan pidesi 4 liradan satılacak

İstanbul’da 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 11:57:00 -
İstanbul’da ramazan pidesi 4 liradan satılacak

İstanbul Fırıncılar Odası tarafından pide fiyatına ilişkin teklifi değerlendiren İstanbul Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu, kentte, 2021 yılında tüm fırınlarda geçerli olacak pide fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlıyumurtalı pide ise 5 liradan satılacak. Geçen yıl 6 farklı gramajda ve kriterde pidenin yer aldığı tarifede bu sene aynı gramajda iki farklı pide için fiyat belirlendi. 2020’de 350 gramlık sade pide 3 lira, 350 gramlık yumurtalı susamlı pide fiyatı da 3,5 liraydı.

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