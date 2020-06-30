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İstanbul'da PKK'lı teröristlere operasyon

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik İstanbul'da yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 17:46:00 -
İstanbul'da PKK'lı teröristlere operasyon

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. PKK/KCK'lı teröristlerden 6'sının Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'da bazı ilçelerde örgüt adına market ve kundaklama eylemine karıştıkları, 3'ünün yol kesme eylemi gerçekleştirdikleri, 1 PKK'lının ise Irak'ın kuzeyindeki kamplara gidip döndüğü tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah üç ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda PKK/KCK üyesi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Polis, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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